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Австрія скасовує локдаун для невакцинованих від коронавірусу громадян

26 січня, 2022 середа
14:25
Світ коронавірус

31 січня уряд Австрії скасує локдаун для нещеплених від COVID-19

Про це пише Reuters.

Таке рішення в Австрії ухвалили у зв'язку зі зменшення кількості ушпиталень заражених на коронавірус.

"Ми дійшли висновку, що локдаун нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження потужностей інтенсивної терапії. Однак медики більше не бачать такої навантаженості", - пояснив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн.

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Австрія
пандемія
Коронавірус
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