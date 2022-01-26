Австрія скасовує локдаун для невакцинованих від коронавірусу громадян

Про це пише Reuters.



Таке рішення в Австрії ухвалили у зв'язку зі зменшення кількості ушпиталень заражених на коронавірус.



"Ми дійшли висновку, що локдаун нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження потужностей інтенсивної терапії. Однак медики більше не бачать такої навантаженості", - пояснив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн.

Нагадаємо, раніше Австрія першою з країн Євросоюзу запровадила обов'язкову вакцинацію усього дорослого населення від COVID-19.

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