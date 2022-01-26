Австрія скасовує локдаун для невакцинованих від коронавірусу громадян
31 січня уряд Австрії скасує локдаун для нещеплених від COVID-19
Про це пише Reuters.
Таке рішення в Австрії ухвалили у зв'язку зі зменшення кількості ушпиталень заражених на коронавірус.
"Ми дійшли висновку, що локдаун нещеплених людей в Австрії виправданий лише у разі загрози неминучого навантаження потужностей інтенсивної терапії. Однак медики більше не бачать такої навантаженості", - пояснив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкштайн.
- Нагадаємо, раніше Австрія першою з країн Євросоюзу запровадила обов'язкову вакцинацію усього дорослого населення від COVID-19.
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