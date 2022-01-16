Перша країна в ЄС запроваджує обов'язкову вакцинацію від коронавірусу

Про це повідомляє BBC.

За словами канцлера Австрії Карла Нехаммера, з лютого в країні буде запроваджено обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх жителів від 18 років. Очікується, що наступного тижня парламент країни затвердить цю норму законодавчо.

Раніше передбачалося, що щеплення від коронавірусу стануть обов'язковими для всіх австрійців віком від 14 років, проте було вирішено, що ця норма стосуватиметься лише дорослих. Виняток може бути зроблено лише для вагітних жінок та тих, хто має медичні протипоказання.

Нехаммер заявив, що на людей, які відмовляються пройти вакцинацію, чекають штрафи від 600 до 3,6 тис. євро.

Імунізацію пройшли 71,5% жителів Австрії, що дещо менше порівняно з іншими країнами ЄС. В Австрії – країні з населенням близько 9 млн осіб – зафіксовано 1,4 млн випадків коронавірусу та майже 14 тис. смертей від хвороби.

Обов'язкову вакцинацію запроваджено у небагатьох країнах світу - Еквадорі, Таджикистані, Туркменістані, Індонезії та Мікронезії. Багато країн запроваджують обов'язкові щеплення для деяких категорій населення - працівників системи охорони здоров'я та громадських служб. Вони також значно обмежують можливості нещеплених мешканців, яким стало набагато важче відвідувати громадські місця, користуватися транспортом та перетинати кордони.