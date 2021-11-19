Австрія вводить загальний локдаун та зробить вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх громадян
У зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом Австрія вводить загальнонаціональний локдаун на 20 днів. Також Австрія стане першою в Європі країною, де щеплення від COVID-19 зроблять обов'язковим для всіх громадян
Про це повідомляє Kurier.
З понеділка 22 листопада уряд Австрії запровадить загальний локдаун, що триватиме 20 днів.
Школи продовжать працювати в очному режимі з обов'язковою умовою носіння маски, але діти можуть залишатися вдома без довідки лікаря. Уряд просить за можливості переходити на дистанційну роботу.
Обмеження будуть стосуватися усіх громадян країни однаково, а з 12 грудня їх знімуть лише для вакцинованих від коронавірусу.
Також Австрія першою в Європі зробить щеплення від COVID-19 обов'язковим для всього населення з 1 лютого 2022 року.
"Нам не вдалося залучити достатню кількість людей до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних щеплень, але їх недостатньо", - заявив канцлер Австрії Александер Шалленберг.
Для людей з медичними протипоказаннями для щеплень уряд зробить виняток.
У четвер, 18 листопада, країна зареєструвала рекордний рівень заражень - 15145 нових випадків. Австрія має значно нижчий показник вакцинації, ніж більшість країн ЄС - 65%.
- З 15 листопада Австрія запровадила карантин для невакцинованих від COVID-19.
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