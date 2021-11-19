Австрія вводить загальний локдаун та зробить вакцинацію від COVID-19 обов'язковою для всіх громадян

Про це повідомляє Kurier.



З понеділка 22 листопада уряд Австрії запровадить загальний локдаун, що триватиме 20 днів.



Школи продовжать працювати в очному режимі з обов'язковою умовою носіння маски, але діти можуть залишатися вдома без довідки лікаря. Уряд просить за можливості переходити на дистанційну роботу.



Обмеження будуть стосуватися усіх громадян країни однаково, а з 12 грудня їх знімуть лише для вакцинованих від коронавірусу.



Також Австрія першою в Європі зробить щеплення від COVID-19 обов'язковим для всього населення з 1 лютого 2022 року.



"Нам не вдалося залучити достатню кількість людей до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних щеплень, але їх недостатньо", - заявив канцлер Австрії Александер Шалленберг.



Для людей з медичними протипоказаннями для щеплень уряд зробить виняток.



У четвер, 18 листопада, країна зареєструвала рекордний рівень заражень - 15145 нових випадків. Австрія має значно нижчий показник вакцинації, ніж більшість країн ЄС - 65%.

З 15 листопада Австрія запровадила карантин для невакцинованих від COVID-19.