Австрія оголосила локдаун для невакцинованих від COVID-19

Про це повідомляє DW.

Уряд Австрії та керівництво усіх дев'яти федеральних земель у неділю, 14 листопада, запровадили карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу.

За словами австрійського канцлера Александера Шалленберга, це пов'язано з щоденним збільшенням кількості інфікованих, а також "ганебно низьким рівнем вакцинації".

За даними порталу Our World in data 63,4% населення Австрії повністю вакциноване проти COVID-19.

Заборони діятимуть з 15 листопада і спершу триватимуть 10 днів. Вони стосуватимуться близько 2 млн людей з 9 млн громадян Австрії.

Нещеплені будуть обмежені в пересуванні без нагальної потреби. Їм забороняють виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок.

Відвідувати ресторани, туристичні об'єкти та різні заходи зможуть лише вакциновані та ті люди, які нещодавно одужали від COVID-19.

За дві минулі дні у Австрії фіксуються понад 11 тис. нових випадків захворювання на коронавірус на добу.