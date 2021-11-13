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Пандемія в Європі: Німеччина відновлює безкоштовне тестування, Австрія й Нідерланди йдуть на локдаун для невакцинованих

13 листопада, 2021 субота
09:25
Світ Ковід в Німеччині

З суботи, 13 листопада 2021 року, в Федеративній Республіці Німеччині знову пропонують безкоштовні експрес-тести на коронавірус

При цьому зробити такий тест щонайменше раз на тиждень може будь-хто, незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19, повідомляє Еспресо.TV.

"Витрати на такі тести покриває держава", - наголошує Українська служба DW.

Робити безкоштовні експрес-тести  в Німеччині припинили з 11 жовтня цього року.

Таке рішення офіційного Берліну було продиктовано прагненням залучити якомога більшу кількість людей до антикоронавірусної вакцинації. Тоді були зачинені більшість центрів тестування, які тепер мають повернутись до роботи.

Своєю чергою уряд Австрії у неділю, 14 листопада, розгляне рішення запровадити для усіх дев'яти федеральних земель країни карантин для людей, які не були щеплені проти коронавірусу. Це пов'язано із щоденним збільшенням кількості інфікованих.

"Я вважаю, що не варто чекати. Ми зробимо цей крок зараз", - повідомив  австрійський канцлер Александер Шалленберґ у п'ятницю, 12 листопада,

Одначе, тоді він не уточнив, коли розпочнуться нові обмеження. Водночас влада двох федеральних земель, де епідемічна ситуація є найгіршою - Верхньої Австрії і Зальцбурга - заявила, що запровадить ці обмеження для себе уже з 15 листопада, інформує DW.

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Планується, що нещеплені та не повністю вакциновані будуть обмежені у пересуванні без нагальної потреби. Їм заборонять виходити з дому, якщо вони не йдуть на роботу, за покупками продуктів чи до лікаря. Дотримання цих норм контролюватимуть за допомогою вибіркових перевірок.

Відвідувати ресторани, туристичні об’єкти та різні заходизможуть лише вакциновані талюди ті, хто нещодавно одужав від COVID-19.

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте теж заявив про впровадження по всій країні часткового локдауну, починаючи з суботи, 13 листопада.

Зокрема, заклади громадського харчування та супермаркети повинні завершувати свою роботу не пізніше 20-ї, а інші магазини - 18-ї години. Також знову запроваджується правило дотримання дистанції до інших людей мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно у себе вдома.

Усі жителі Королівства Нідерланди, які мають таку можливість, повинні працювати з дому.

Спортивні заходи, зокрема й футбольні матчі, будуть проводитися без глядачів.


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новини Німеччини
Коронавірус
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