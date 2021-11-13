Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус "В нас повен зал чорних мішків", – директор Полтавського обласного моргу про смертність від COVID-19

"В нас повен зал чорних мішків", – директор Полтавського обласного моргу про смертність від COVID-19

13 листопада, 2021 субота
08:28
Коронавірус

Директор Полтавського обласного моргу Вадим Українець закликав громадян не вірити фейкам від антиваксерів, що наполягають на нібито неіснуванні коронавірусу, а тим більше тяжких і трагічних наслідків цієї хвороби

Про це передає Еспресо.TV.

"Якщо зазвичай по статистиці кожен рік помирає приблизно однакова кількість людей, то вже за 8 місяців 2021 року в Україні збільшилася кількість померлих на 50 тисяч осіб. Звідки ці 50 тисяч? Вони ж не взялися нізвідки. Ніхто ж не ходить з молотком і не вбиває людей. А отже відбувся якийсь фактор, який викликав різке зростання смертності. Який це фактор? Звісно, це коронавірус.

Як мінімум, в нас за 8 місяців померло більше на 50 тисяч, ніж в попередні роки. Про що ще тут сперечатися? 50 тисяч - це не так і мало. Для прикладу, на війні в Афганістані з усього Радянського Союзу померло 15 тисяч осіб і практично в кожному селі були могили. А тут лише в Україні менше ніж за рік додалося 50 тисяч смертей.

А ми ще про щось говоримо і розмірковуємо? Є ковід? Немає ковіду? Виходить що решта десятків мільйонів людей - це просто дурники, які вакцинуються, приймають якісь міри?" - сказав керівник комунального підприємства "Полтавське обласне патологоанатомічне бюро" в інтерв'ю тамтешньому порталу Коло.

Читайте також"Укрзалізниця" ввела карантинні обмеження на поїздки в електричках по Київщині

Також Українець прокоментував закиди антивакцинальників у "надто поспішній" розробці й впровадженні вакцин від COVID-19.

"Якась пара ідіотів підняла шум, що вакцинація не потрібна. Вигадали якісь шість років виробництва. Та всі вакцини робляться в "свинячий голос", грубо кажучи. З’явилася епідситуація - потрібно вирішувати питання. І вакцини існують ще з часів Авіценни, а більш менш науковий підхід до цього питання розпочався з Луї Пастера. А ми досі ще обговорюємо, потрібні вакцини чи ні? Та вакцинація врятувала більше життів, ніж всі відділи медицини разом взяті!" - наголосив Вадим Українець.

Як зазначив керівник головного моргу Полтавщини, його установа відчула на собі різке зібльшення кількості померлих, але поки що "справляється", хоча за рахунок пандемії мертвих тіл значно побільшало.

"Але це не правильно. Ми повинні без роботи сидіти, а в нас повен зал чорних мішків", - додав він.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Полтава
морг
пандемія
смертність
COVID-19
новини Полтави
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
12 листопада, 2021 п'ятниця
Міграційний терор. Як Лука і Путін хочуть влаштувати в Україні курдські гетто і посварити нас із Польщею
Зеленский
11 листопада, 2021 четвер
Віталій Портников: Зеленського не лякають. Йому говорять про небезпеку
12 листопада, 2021 п'ятниця
Міграційна криза: біля білоруського Гродно висадилися російські десантники, а на допомогу Польщі прибули британські військові
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.08
    Купівля 26.08
    Продаж 26.33
  • EUR
    Купівля 29.77
    Продаж 30.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
13 листопада
08:47
Білоруські силовики видають мігрантам ножі, аби ті нападали на прикордонників з Польщі, - ЗМІ
08:31
Франція - Фінляндія
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій суботи
08:00
Роберт Левандовські
ЧС-2022: результати всіх матчів п'ятниці
07:42
"Вируби його". Тельбізова та Осипова звільнили з "Укрексимбанку"
07:23
У Нідерландах схопили впливового кіберрекетира з Росії
07:00
Мане
Як це - бути мистецьким революціонером? Історія Едуара Мане
00:40
Збірна Бразилії
Катар-2022: які країни вже вийшли на чемпіонат світу з футболу
2021, п'ятниця
12 листопада
23:44
Англія - Албанія
Англія розтрощила Албанію і фактично вийшла на ЧС-2022
23:33
Марк Мампассі
Футболіст збірної України перейде в російський клуб, - ЗМІ
23:22
У Литві двох російських шпигунів засудили до позбавлення волі
23:12
Водія, який у п'яному стані збив дітей в Харкові, заарештували з правом на заставу
22:53
Дані Алвес
"Барселона" оголосила про трансфер найтитулованішого футболіста світу
22:53
Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
Україна закупить "Байрактари" для потреб ЗСУ у наступному році, - Резніков
22:44
Еліна Світоліна
Світоліна розповіла, скільки заробляв тренер, якого вона погнала
22:32
Олег Кононов
Екстренер "Карпат", який є прихильником Путіна, може несподівано повернутись в України
22:11
Польща
Польща залишить відкритими кордони для українців попри погіршення ситуації з COVID-19
22:09
Сауль Альварес
Ексчемпіон світу закликав найкращого боксера світу побитись з Усиком
21:52
Водієві, який збив дітей у Харкові, оголосили підозру в п'яній їзді
21:29
росія дипломат
Франція попередила Росію про "тяжкі наслідки" у разі спроби підірвати територіальну цілісність України
21:04
У колонії окупованої Макіївки зарізали громадянина України, якого окупанти звинуватили у співпраці з СБУ, - Денісова
20:38
"Залякування політв'язнів": Британія вимагає від РФ звільнити заарештованого в Криму адвоката Семедляєва
20:13
Компанія Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту ще 53 супутники Starlink. Запуск транслюватимуть онлайн
19:50
вакцинація
Немає сенсу вводити третю дозу COVID-вакцини, якщо у всьому світі більшість із груп ризику взагалі не щепилися, - ВООЗ
19:18
Гарі Невілл
Легенда англійського футболу звинуватив гравців "Манчестер Юнайтед" у "путінських маніпуляціях"
19:17
Завод "Електронмаш"
Завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн
19:16
Оновлено
Белавіа
"Белавіа" і Turkish Airlines припинять приймати на рейси до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену. Ірак призупинив прямі перельоти до Білорусі
19:13
Жителям Маямі виплачуватимуть дивіденди у криптовалюті
18:57
30 тис. євро на культуру: Вінниця, Полтава та Рівне отримали європейський грант
18:55
Сергій Ребров
Президент УАФ Павелко назвав ім'я майбутнього тренера збірної України
18:45
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
Щеплення після хвороби дає найкращий захист від коронавірусу, - МОЗ
18:26
У Гонконзі відкрився один із найбільших в Азії музеїв сучасного мистецтва M+. Йому загрожує цензура КНР
18:23
Артем Мілевський
Мілевський сходив на футбольне шоу в Росії і "розніс" їхню збірну. Відео
18:21
Держкіно зроблять окремим органом з вагомим статусом і власною політикою, - Шмигаль
18:17
Оновлено
COVID-сертифікат
Словаччина, Франція, Іспанія та Латвія залишаються відкритими для подорожей українців із повною вакцинацією
18:16
Прокуратура викрила шахраїв, які підробляли COVID-сертифікати
$450 за фейковий COVID-сертифікат: прокуратура викрила підпільну типографію у Києві
17:59
Кіліан Мбаппе
"Реал" вирішив взимку купити найдорожчого футболіста світу
17:59
Оновлено
Укрексімбанк
Напад на журналістів “Схем”: Тельбізова зустріли оваціями після поновлення на посаді в "Укрексімбанку". Міністр фінансів відреагував
17:48
Двоє українських військових загинули у зоні ООС: підірвалися на невідомому ворожому пристрої
17:46
Блогер Ілля Варламов
СБУ не продовжила заборону на в'їзд до України російському блогеру Варламову
17:35
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс
У нас є шлюбний контракт, - Світоліна розповіла про свої стосунки з Монфісом
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV