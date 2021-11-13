"В нас повен зал чорних мішків", – директор Полтавського обласного моргу про смертність від COVID-19

Про це передає Еспресо.TV.



"Якщо зазвичай по статистиці кожен рік помирає приблизно однакова кількість людей, то вже за 8 місяців 2021 року в Україні збільшилася кількість померлих на 50 тисяч осіб. Звідки ці 50 тисяч? Вони ж не взялися нізвідки. Ніхто ж не ходить з молотком і не вбиває людей. А отже відбувся якийсь фактор, який викликав різке зростання смертності. Який це фактор? Звісно, це коронавірус.



Як мінімум, в нас за 8 місяців померло більше на 50 тисяч, ніж в попередні роки. Про що ще тут сперечатися? 50 тисяч - це не так і мало. Для прикладу, на війні в Афганістані з усього Радянського Союзу померло 15 тисяч осіб і практично в кожному селі були могили. А тут лише в Україні менше ніж за рік додалося 50 тисяч смертей.



А ми ще про щось говоримо і розмірковуємо? Є ковід? Немає ковіду? Виходить що решта десятків мільйонів людей - це просто дурники, які вакцинуються, приймають якісь міри?" - сказав керівник комунального підприємства "Полтавське обласне патологоанатомічне бюро" в інтерв'ю тамтешньому порталу Коло.



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Також Українець прокоментував закиди антивакцинальників у "надто поспішній" розробці й впровадженні вакцин від COVID-19.



"Якась пара ідіотів підняла шум, що вакцинація не потрібна. Вигадали якісь шість років виробництва. Та всі вакцини робляться в "свинячий голос", грубо кажучи. З’явилася епідситуація - потрібно вирішувати питання. І вакцини існують ще з часів Авіценни, а більш менш науковий підхід до цього питання розпочався з Луї Пастера. А ми досі ще обговорюємо, потрібні вакцини чи ні? Та вакцинація врятувала більше життів, ніж всі відділи медицини разом взяті!" - наголосив Вадим Українець.



Як зазначив керівник головного моргу Полтавщини, його установа відчула на собі різке зібльшення кількості померлих, але поки що "справляється", хоча за рахунок пандемії мертвих тіл значно побільшало.



"Але це не правильно. Ми повинні без роботи сидіти, а в нас повен зал чорних мішків", - додав він.





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