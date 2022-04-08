Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників
Австрія скасувала усі обмеження для українських перевізників. Тепер усі вантажні перевезення територією країни можна буде здійснювати без будь-яких дозволів
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.
Ще одна країна Європейського союзу зняла усі обмеження для українських перевізників - тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.
"З урахуванням доброї волі наших колег з Словаччини, українські перевізники отримали безперешкодний та бездозвільний шлях вантажів до Італії. А ми тим часом продовжуємо перемовини з іншими країнами як у ЄС, так і за її межами щодо спрощення роботи нашим перевізникам", – додав Найєм.
- 7 квітня на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе