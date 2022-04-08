Австрія скасувала всі обмеження для українських перевізників

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Ще одна країна Європейського союзу зняла усі обмеження для українських перевізників - тепер усі вантажні перевезення територією Австрії можна буде здійснювати без будь-яких дозволів.

"З урахуванням доброї волі наших колег з Словаччини, українські перевізники отримали безперешкодний та бездозвільний шлях вантажів до Італії. А ми тим часом продовжуємо перемовини з іншими країнами як у ЄС, так і за її межами щодо спрощення роботи нашим перевізникам", – додав Найєм.

7 квітня на кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили блокаду фур, що повертаються з Європи до Білорусі та РФ.