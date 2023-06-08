Австрія виділить €1 млн на підтримку ядерної безпеки в Україні
Уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) один мільйон євро на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австрії.
Зазначається, що Австрія підтримає важливу роботу в Україні внеском у 1 мільйон євро, половину якого профінансують міністерство закордонних справ та міністерство захисту клімату.
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг зазначив, що "російська рулетка з безпекою українських атомних електростанцій має нарешті закінчитися".
"Незалежна та неупереджена робота МАГАТЕ на місці та його присутність на атомних електростанціях є одночасно системою раннього попередження та убезпечення життів", - сказав посадовець.
Також він заявив, що напад на Каховську дамбу та можливий вплив на постачання охолоджувальної води на Запорізьку атомну електростанцію переконливо демонструють важливість цієї місії.
Кошти будуть спрямовані на розгортання та роботу групи МАГАТЕ, яка перебуває на ротаційній основі на всіх українських ядерних об'єктах, зокрема й на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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