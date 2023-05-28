Австрія після дебатів оголосила про виділення 2 млн євро на розмінування в Україні
Після запеклих дебатів уряд Австрії оголосив про фінансування обладнання для розмінування в Україні на загальну суму 2 млн євро
Про це повідомляє Ö24.
Зазначається, що канцлер Австрії Карл Негаммер повідомив, що Австрія виділить 2 млн євро до Міжнародного трастового фонду (ITF). Гроші на обладнання для розмінування надійдуть з Іноземного фонду допомоги в надзвичайних ситуаціях МЗС Австрії.
"Все залишається як і раніше: жоден австрійський солдат не ступить на українську землю, доки вона є зоною бойових дій. Ми допоможемо з фінансовою підтримкою для розмінування", – заявив Негаммер.
Читайте також: Надати Україні ATACMS: конгресмени обох партій звернулися до Байдена
Окрім цього, віцеканцлер Вернер Коглер пояснив, що Австрія робить свій внесок у захист від небезпечних для життя вибухів мін і "допомагає забезпечити, щоб українські діти знову могли відвідувати дитячі садки та школи".
"І ми зміцнюємо продовольчу безпеку, даючи можливість фермерам знову обробляти свої поля", – зазначив Коглер.
- 26 травня повідомлялося, що Нідерланди, імовірно, можуть передати Україні винищувачі F-16 після того, як навчать українських пілотів керувати ними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.88
- Актуальне
- Важливе