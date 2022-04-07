Австрія висилає чотирьох російських дипломатів

Про це заявила речниця голови МЗС Австрії, повідомляє Reuters.



"Чотири особи діяли таким чином, що суперечить їхньому дипломатичному статусу", - сказала речниця Александера Шалленберга, не додаючи деталей.



Зазначається, що ця фраза зазвичай використовується для позначення шпигунства. На відміну від інших країн ЄС, представниця МЗС Австрії не сказала, що цей крок пов’язаний із вторгненням Росії в Україну.



За її словами, троє дипломатів, які працюють у російському посольстві, і один із Зальцбурзі мають покинути Австрію до вівторка, 12 квітня.



Хоча деякі країни ЄС вислали десятки російських дипломатів, Австрія оголошує "персонами нон грата" лише невелику частину російських дипломатів на своїй території. Країна має надзвичайно великий контингент дипломатів із РФ, оскільки у Відні знаходиться Організація з безпеки та співробітництва в Європі та центр ООН.



Тому більші країни, включаючи Росію, мають трьох послів у Відні - по одному в Австрії та по одному в організаціях ООН та ОБСЄ.



МЗС Австрії нараховує 65 дипломатів, які працюють у російському посольстві. Це не включає десятки інших, які працюють у місіях при ООН у Відні та ОБСЄ.



У відповідь на звірства росіян у Бучі МЗС Німеччини ухвалило рішення вислати з країни 40 співробітників російського посольства в Берліні. Згодом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що з країни буде вислано 30 російських дипломатів.

До інших країн доєдналися Швеція та Данія і заявили, що висилають російських дипломатів у звʼязку із вторгненням РФ в Україну. Також стало відомо про скорочення кількості російських дипломатів в Латвії та Естонії.

Пізніше міністерство закордонних справ Словенії оголосило про рішення скоротити штат представництва РФ у Любляні.

7 квітня МЗС Хорватії анонсувало висилку з країни низки російських дипломатів.