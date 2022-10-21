Австрія виступила за передачу Україні російських активів у судовому порядку
Рішення про передачу заморожених російських активів для допомоги Україні має бути прийнято в судовому порядку, питання також обговорюється на рівні міністрів юстиції Євросоюзу
Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.
"Австрія займає однозначну правову позицію. Одна справа - конфіскація, інше - застосування конфіскованих активів", - сказав канцлер
За його словами, для цього потрібно рішення суду в тій чи іншій формі.
"Європа зобов'язана дотримуватися принципу права верховенства. У Раді міністрів юстиції обговорюється, як розв'язати питання", - додав Нехаммер.
- 12 липня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в ЄС заморозили російських активів на 13,8 млрд євро.Рейндерс відзначив, що 12 млрд євро заморозили 5 країн ЄС, але не назвав їх.
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