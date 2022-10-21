Про це заявив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

"Австрія займає однозначну правову позицію. Одна справа - конфіскація, інше - застосування конфіскованих активів", - сказав канцлер

За його словами, для цього потрібно рішення суду в тій чи іншій формі.

"Європа зобов'язана дотримуватися принципу права верховенства. У Раді міністрів юстиції обговорюється, як розв'язати питання", - додав Нехаммер.

12 липня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс повідомив, що в ЄС заморозили російських активів на 13,8 млрд євро.Рейндерс відзначив, що 12 млрд євро заморозили 5 країн ЄС, але не назвав їх.