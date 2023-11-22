Авто для ЗСУ - терміновий збір коштів

Наші захисники перебувають у зоні активних бойових дій і нещодавно провели успішну операцію. Але ворог вщент розтрощив їхній позашляховик, тому важливо якнайшвидше відправити їм новий. Автомобіль вже знайшли, але його потрібно викупити.

Завдяки зусиллям наших незламних воїнів ми маємо право на життя і донат - це найменше, що ми можемо зробити.

Наша ціль - 450 000 гривень

Номер картки: 4731 2196 4120 6135