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Авто для ЗСУ - терміновий збір коштів

22 листопада, 2023 середа
12:49
Волонтери.Еспресо

Телеканал Еспресо просить долучитися до термінового збору на автівку для першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна

Наші захисники перебувають у зоні активних бойових дій і нещодавно провели успішну операцію. Але ворог вщент розтрощив їхній позашляховик, тому важливо якнайшвидше відправити їм новий. Автомобіль вже знайшли, але його потрібно викупити.

Завдяки зусиллям наших незламних воїнів ми маємо право на життя і донат - це найменше, що ми можемо зробити.

Наша ціль - 450 000 гривень

Номер картки: 4731 2196 4120 6135

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