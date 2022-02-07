Азербайджан повернув Вірменії 8 військовополонених
7 лютого Азербайджан передав Вірменії 8 полонених військовослужбовців
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що деякі з повернених військовополонених опинилися в полоні внаслідок зіткнень на вірмено-азербайджанському кордоні 16 листопада.
Звільнення військовополонених відбулося після мирних перемовин з питання врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном за посередництва Франції та ЄС.
"Звільнення Азербайджаном та повернення Вірменії 8 вірменських затриманих є ще одним знаком позитивного розвитку ситуації, яка сталася після зустрічі Емануеля Макрона, Ільзама Алієва та Ніколи Пашиняна. ЄС підтримує стабільність та успіх в регіоні", - написав у Twitter Шарль Мішель, президент Європейської Ради.
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