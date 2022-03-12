Азербайджан запропонував стати майданчиком для переговорів України та РФ

Про це повідомляє 1news.az з посиланням на заяву помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджієва.



За його словами, проведення зустрічі міністрів закордонних справ Росії та України в Анталії було позитивним кроком з боку Туреччини для досягнення миру.



"Така пропозиція від України надійшла і Азербайджану. Якщо будуть такі наміри, то ми завжди готові виступити стороною для такої зустрічі. Раніше в Азербайджані проводилися зустрічі високопосадовців США і Росії, а також переговори НАТО-Росія. Азербайджан не є ні членом НАТО, ні членом ОДКБ. Азербайджан є головою Руху неприєднання. У цьому зв'язку вважаємо, що кожна зі сторін може почуватися комфортно", - сказав Гаджієв.



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