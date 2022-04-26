Бачимо Японію важливим учасником антивоєнної коаліції та безпекових домовленостей щодо України, - Зеленський

Про це він написав у Twitter.



"Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України", - йдеться в повідомленні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром @kishida230. Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував ???????? за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2022