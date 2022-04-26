Бачимо Японію важливим учасником антивоєнної коаліції та безпекових домовленостей щодо України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів перемовини телефоном із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою
Про це він написав у Twitter.
"Поінформував про героїчну протидію агресії РФ. Подякував Японії за важливу підтримку. Обговорили перспективи повоєнної взаємодії. Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції та майбутніх безпекових домовленостей України", - йдеться в повідомленні.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що радники лідерів вже 7 країн готові обговорювати свою участь в гарантіях безпеки для України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.92
Купівля 30.92Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.03Продаж 34.43
- Актуальне
- Важливе