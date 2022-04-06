Уже сім країн готові обговорювати гарантії безпеки для України, - Зеленський в інтерв'ю турецькому телеканалу Habertürk

Про це Президент України повідомив в інтерв’ю для турецького телеканалу Habertürk



"Скажу вам чесно, на сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави, або є країни, які самі хочуть підтримувати – поки що такої об’єднаної зустрічі не було. Але ця зустріч точно буде, бо її підтвердили представники держав-гарантерів. Точно має бути Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль – це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки", - сказав Володимир Зеленський



Також Зеленський розповів, які найближчі кроки потрібні для підписання гарантій безпеки.



"Перший крок – це зустріч з представниками цих країн. Потім об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - сказав Володимир Зеленський

28 березня Володимир Зеленський заявив, що Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують дипломати.

2 квітня Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність країни стати гарантом нейтрального статусу України.

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