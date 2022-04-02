Італія підтвердила готовність стати гарантом нейтралітету України
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність країни стати гарантом нейтрального статусу України
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Під час візиту до Баку він відзначив роль Туреччини у переговорах між Україною та РФ та заявив, що Італія готова стати гарантом нейтралітету нашої країни.
"Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав Ді Майо.
Він також зазначив, що Італія налаштована на віддалення від російського енергетичного ринку та шукає нових партнерів.
"Італія в рамках складеного плану енергетичної безпеки націлена на віддалення від російського ринку. У цьому контексті з боку Італії приділяється особлива увага розвитку співпраці з надійними партнерами, що мають великий потенціал, зокрема Азербайджаном", - наголосив Ді Майо.
- 28 березня Володимир Зеленський заявив, що Італія погодилася стати одним з гарантів безпеки України у відповідній новій системі гарантій, яку наразі опрацьовують дипломати.
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