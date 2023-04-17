Багдад готовий стати посередником між РФ та Україною, - глава МЗС Іраку

Про це пише Alsumaria News.

"Ірак готовий активувати роль контактної групи та стати посередником, щоб закласти основи для переговорів, коли російська чи українська сторони вимагатимуть прямого втручання, аби стати стороною досягнення миру в тамтешній зоні бойових дій", – зазначив Хусейн.

Очільник МЗС України прокоментував таку ініціативу іракської сторони.

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"Нашій країні потрібен мир... Ми хочемо показати свою точку зору в досягненні миру і вітаємо усі зусилля для його досягнення. Але найважливіше для нас - територіальна цілісність України", - сказав Кулеба.

Глави міжнародних відомств зустрілися, аби обговорити майбутню співпрацю, зокрема торгівельну, а також розвиток політичного діалогу та взаємодію у міжнародних організаціях.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 квітня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.



