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Україна активізує співпрацю з Іраком, — Зеленський

10 квітня, 2023 понедiлок
17:44
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 квітня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані

Про це він написав у телеграмі.

Глава держави відзначив готовність активізувати двосторонню співпрацю України з Іраком. Окрім того, посадовці обговорили українську формулу миру.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані. Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Обговорили також українську формулу миру", - йдеться у повідомленні.

  • У п'ятницю, 7 квітня, президент Володимир Зеленський проанонсував нові санкції проти осіб, які працюють на агресію.
Світ
Ірак
Володимир Зеленський
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