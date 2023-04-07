Зеленський проанонсував санкції проти осіб, які працюють на агресію

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Апарат РНБО разом з Урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані", - йдеться у заяві президента України.