Зеленський проанонсував санкції проти осіб, які працюють на агресію
У п'ятницю, 7 квітня, президент Володимир Зеленський проанонсував нові санкції проти осіб, які працюють на агресію
Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
"Апарат РНБО разом з Урядом, разом із міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію, – вони будуть заблоковані", - йдеться у заяві президента України.
- 7 квітня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили запобігання витокам військової інформації.
- Зеленський також повідомив про запровадження нової традиції проведення на офіційному рівні Іфтару упродовж місяця Рамадан.
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