Про це повідомляє пресслужба президента.

Під час засідання головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про оперативну обстановку на основних напрямках фронту, а начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

"Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу", - йдеться у повідомленні.

"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України", - додали в пресслужбі.