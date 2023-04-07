Зеленський провів засідання Ставки: обговорили запобігання витокам військової інформації
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили запобігання витокам військової інформації
Про це повідомляє пресслужба президента.
Під час засідання головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про оперативну обстановку на основних напрямках фронту, а начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.
"Крім того, члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу", - йдеться у повідомленні.
"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України", - додали в пресслужбі.
- Раніше у соціальних мережах з'явилися засекречені документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
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