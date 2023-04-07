В Україні запроваджують нову традицію - Іфтар під час священного для мусульман Рамадану, - Зеленський
Володимир Зеленський повідомив про запровадження нової традиції проведення на офіційному рівні Іфтару упродовж місяця Рамадан
Про це президент України оголосив під час першого такого Іфтару, пише Укрінформ.
"Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України - Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями - присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту", - сказав Володимир Зеленський і підкреслив, що різноманіття та повага один до одного є частиною характеру незалежної України.
"Україна завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій нашій території була свобода і безпека. Усі ми об'єднані вірою, і нам напевно не дано знати усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати і не стерти, особливо наше головне - не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності і ради свободи. Ми довіряємо Тому, хто дав нам це головне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде день, коли Він дасть нам і перемогу", - ствердив президент.
Довідка:
Іфтар - прийом їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан, який проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом. Наприкінці ХХ ст. мусульмани стали організовувати Іфтар у різних країнах для не тільки для мусульман. Це привід для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, які проживають у країні, ознайомлення з життям мусульман.
- Нагадаємо, увечері 22 березня в Україні почався священний для мусульман місяць Рамадан: президент у своєму вечірньому зверненні 22 березня привітав українських мусульман традиційним для цього часу вітанням "Рамадан мубарак!"
- На честь початку священного для мусульман Рамадану Україна запропонувала Росії обмін усіх військовополених послідовників ісламу за принципом "всіх на всіх". Москва пропозицію відхилила.
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