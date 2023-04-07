Про це президент України оголосив під час першого такого Іфтару, пише Укрінформ.

"Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України - Іфтару саме на офіційному рівні разом з нашими героями - присутніми воїнами-мусульманами, разом з Меджлісом кримськотатарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту", - сказав Володимир Зеленський і підкреслив, що різноманіття та повага один до одного є частиною характеру незалежної України.

"Україна завжди пам'ятатиме тих, хто б'ється, аби на всій нашій території була свобода і безпека. Усі ми об'єднані вірою, і нам напевно не дано знати усього шляху, який попереду, але ми всі впевнені в одному: нас не зламати, не роз'єднати і не стерти, особливо наше головне - не стерти наші цінності, бо ми йдемо з повагою заради єдності і ради свободи. Ми довіряємо Тому, хто дав нам це головне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде день, коли Він дасть нам і перемогу", - ствердив президент.

Довідка:

Іфтар - прийом їжі під час священного для мусульман місяця Рамадан, який проводиться після вечірньої молитви за місцевим часом. Наприкінці ХХ ст. мусульмани стали організовувати Іфтар у різних країнах для не тільки для мусульман. Це привід для зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, які проживають у країні, ознайомлення з життям мусульман.