Про це повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна це в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - зазначила Зарівна.

За її словами, така ініціатива є однією з багатьох креативних рішень України у питанні обміну полоненими.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - розповіла радниця голови ОП.

Як повідомляють в Офісі президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.