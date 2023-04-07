Росія відмовилась обміняти військовополонених мусульман з нагоди Рамадану, - ОП
На честь початку священного для мусульман Рамадану Україна запропонувала Росії обмін усіх військовополених послідовників ісламу за принципом "всіх на всіх". Москва пропозицію відхилила
Про це повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна це в інтерв'ю "Голосу Америки".
"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - зазначила Зарівна.
За її словами, така ініціатива є однією з багатьох креативних рішень України у питанні обміну полоненими.
"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - розповіла радниця голови ОП.
Як повідомляють в Офісі президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.
- 24 березня українська сторона передала російських важкопоранених полонених на Батьківщину, захоплених за час широкомасштабного вторгнення, водночас РФ утримує наших воїнів.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що висновки ООН щодо порушення Україною прав російських військовополонених прирівнюють жертву до агресора.
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