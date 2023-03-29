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"Міжнародні організації ставлять знак рівності між агресором і жертвою": омбудсмен про заяву ООН щодо порушення прав полонених РФ

29 березня, 2023 середа
14:51
війна з Росією Російські полонені в Україні

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що висновки ООН щодо порушення Україною прав російських військовополонених прирівнюють жертву до агресора

Про це інформує Дмитро Лубінець в інтерв'ю РБК-Україна

"Я був здивований, бо під час зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. А також вони не демонстрували подібні факти", - коментує омбудсмен висновки Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. 

Уповноважений наголошує, що заява організації щодо порушення країною прав полонених РФ не відповідають дійсності.

"Зашкодити це нам може тим, що такими звітами міжнародні організації ставлять знак рівності між агресором і жертвою. Це на нас напали. Втім Україна дотримується Женевських конвенцій і норм міжнародного права, ми відкриті для будь-яких перевірок, чого не скажеш про росіян. Жертва не дорівнює агресору, це треба чітко розуміти", - запевняє Лубінець.

Нагадаємо, 24 березня уповноважений ВРУ з прав людини, прокоментував доповіді Моніторингової місії ООН, зокрема про порушення прав РФ та Україною. Він зазначив, що висновки місії підтвердили, що РФ скоює масові злочини на території Україні, порушуючи права людини та норми гуманітарного права. Однак були висунуті твердження, що Україна порушує права військовополонених. 

Світ
Україна
ООН
російська армія
Омбудсмен
полонені
окупанти
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