Про це мовиться на сайті омбудсмана.

Дмитро Лубінець зазначив, що висновки місії підтвердили, що РФ скоює масові злочини на території Україні, порушуючи права людини та норми гуманітарного права.

Однак були висунуті твердження, що Україна порушує права військовополонених. Зокрема омбудсман підкреслив, що на зустрічах із головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун це питання не було на порядку денному жодного разу.

"До того ж, хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони, - наголосив уповноважений і додав: – Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування – приховуються".