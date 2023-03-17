Україна має свідчення про інші страти військовополонених, окрім розстрілу Олександра Мацієвського, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ствердив, що є свідчення про інші страти полонених українських військових, окрім Олександра Мацієвського
Про це Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.
"Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні", - зазначив він.
Так, омбудсмен ствердив, що Україна має свідчення про інші страти захисників у полоні: про це відомо з джерел у силових структурах.
"Росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання", - додав Дмитро Лубінець.
- У неділю, 12 березня, СБУ оприлюднила ім'я розстріляного за слова "Слава Україні!" воїна. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТрО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорьович. Установлено, що його розстріляли ще 30 грудня 2022 року
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