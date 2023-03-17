Про це Дмитро Лубінець поінформував у телеграмі.

"Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні", - зазначив він.

Так, омбудсмен ствердив, що Україна має свідчення про інші страти захисників у полоні: про це відомо з джерел у силових структурах.

"Росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання", - додав Дмитро Лубінець.