Росіяни розстріляли українського полоненого за слова "Слава Україні!", Єрмак відреагував на воєнний злочин
В мережі з'явилося відео, на якому російські військові розстріляли беззбройного полоненого українського воїна за слова "Слава Україні!"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це відео та зазначив, ще це "черговий приклад національної нікчемності" окупантів.
"Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про "нацистів". Вбивство людини, яка потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще - це приклад їх національної нікчемності та слабкості. За кожен такий воєнний злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - пише він.
Обережно! Відеозапис містить насильство!
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені.
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