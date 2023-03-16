Про це Гутцайт розповів у інтерв'ю Укрінформу.

За словами міністра, який також обіймає посаду президента Національного олімпійського комітету, він не розуміє, як наші спортсмени можуть змагатися на одних турнірах із росіянами.

"На запрошення президента Зеленського Томас Бах влітку був у Києві та бачив все на власні очі. І це ще більше дивує. Заради чого вони просувають росіян на змагання, я не знаю. Заради якого миру? У нас вже рік триває повномасштабна війна, 251 український спортсмен загинув від рук Росії, 35 перебуває в полоні, більше 3 тисяч – захищають зараз Україну в лавах ЗСУ. Кожного дня на територію України летять ракети", - сказав Гутцайт.

Він додав, що збитки спортивної інфраструктури внаслідок повномасштабної агресії РФ сягнули $300 млн.

"На сьогодні 343 спортивні об’єкти зазнали пошкоджень, з них 95 – повністю зруйновано. Сума збитків за попередніми розрахунками складає $300 млн. Частина об’єктів також знаходиться на окупованих територіях", - розповів Гутцайт.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.