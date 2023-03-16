"Є речі важливіші за Олімпіаду": президент НОК України Гутцайт про можливий бойкот Ігор-2024
Президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що багато українських спортсменів підтримують бойкот Олімпіади-2024, якщо на ній виступлять росіяни та білоруси
Про це Гутцайт розповів у інтерв'ю Укрінформу.
За його словами олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан заявила, що не уявляє, як за нинішніх умов змагатиметься з російськими спортсменами.
"Питання дуже серйозне. Я розмовляв з Ольгою Харлан, яка готується до змагань, багато тренується для цього. Вона не розуміє, як виходити на одну доріжку з російськими спортсменами. Її батьки в Миколаєві, це дуже хвилює спортсменку", - сказав Гутцайт.
Він додав, що головний тренер збірної України Світлана Саідова заявила, що її команда бойкотуватиме Ігри, якщо представників країн-агресорок допустять до змагань.
"Тренувальна база в Харкові, де вони готувалися до змагань, зруйнована, тому вона знає, про що говорить. Її дівчата – це чемпіонки Європи та світу, призери Олімпіади, але всі вони розуміють, що є речі важливіші за Олімпійські ігри. Це позиція справжніх українців. Настане час, коли кожному доведеться вирішувати – що для нього найважливіше", - переконаний Гутцайт.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.
- 15 березня українська тенісистка Еліна Світоліна виступила проти бойкоту українськими спортсменами змагань за участь росіян та білорусів.
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