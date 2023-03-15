Про це Світоліна розповіла у коментарі btu.org.ua.

Таким чином, вона прокоментувала заяву президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта, про те, що українські спортсмени повинні бойкотувати змагання в яких беруть участь спортсмени з РФ та Білорусі.

"Це означає, що кар’єра всіх українських професійних тенісистів має завершитися. Бо якщо ми не можемо брати участь у турі, де грають країни під білими прапорами, нам ніде грати. Це кінець. Отже, теніс треба викреслити як вид спорту", - сказала Світоліна.

Вона долала, що поруч з тенісом росіян та білорусів починають повертати й до інших видів спорту та висловила переконання, що українські атлети не повинні бойкотувати ці змагання.

"Уявімо, що ми бойкотуємо і знімаємося із турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми - ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони ведуть боротьбу за кожен сантиметр нашої землі, за кожне слово, за можливість підняти український прапор на звільненій Харківщині чи Донеччині", - продовжила Світоліна.

Вона також назвала тенісний корт своїм фронтом.

"Там я говорю про війну, про те, що Росія - це країна-терорист. Я привертаю увагу всього світу саме там, де я маю голос і силу. Повірте, непросто виходити на корт, коли проти тебе грає спортсмен із країни-агресора і ти не знаєш - він за вбивство українців чи проти? Але ми не боїмося, ми виходимо на корт, щоб битися та перемагати. Заради України та тих спортсменів, які загинули у війні", - запевнила Світоліна.

28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".

9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.

20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.

21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.