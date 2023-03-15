Світоліна пояснила, чому вона проти бойкоту змагань за участю росіян та білорусів
Українська тенісистка Еліна Світоліна виступила проти бойкоту українськими спортсменами змагань за участь росіян та білорусів
Про це Світоліна розповіла у коментарі btu.org.ua.
Таким чином, вона прокоментувала заяву президента Національного олімпійського комітету Вадима Гутцайта, про те, що українські спортсмени повинні бойкотувати змагання в яких беруть участь спортсмени з РФ та Білорусі.
"Це означає, що кар’єра всіх українських професійних тенісистів має завершитися. Бо якщо ми не можемо брати участь у турі, де грають країни під білими прапорами, нам ніде грати. Це кінець. Отже, теніс треба викреслити як вид спорту", - сказала Світоліна.
Вона долала, що поруч з тенісом росіян та білорусів починають повертати й до інших видів спорту та висловила переконання, що українські атлети не повинні бойкотувати ці змагання.
"Уявімо, що ми бойкотуємо і знімаємося із турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми - ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони ведуть боротьбу за кожен сантиметр нашої землі, за кожне слово, за можливість підняти український прапор на звільненій Харківщині чи Донеччині", - продовжила Світоліна.
Вона також назвала тенісний корт своїм фронтом.
"Там я говорю про війну, про те, що Росія - це країна-терорист. Я привертаю увагу всього світу саме там, де я маю голос і силу. Повірте, непросто виходити на корт, коли проти тебе грає спортсмен із країни-агресора і ти не знаєш - він за вбивство українців чи проти? Але ми не боїмося, ми виходимо на корт, щоб битися та перемагати. Заради України та тих спортсменів, які загинули у війні", - запевнила Світоліна.
28-річна Еліна Світоліна є найтитулованішою в історії українською тенісисткою. У 2019 році вона стала переможницею Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації, а загалом виграла 16 турнірів WTA. Українка є бронзовою медалісткою Олімпіади-2020. За кар'єру вона заробила $21,4 млн призових.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародний олімпійський комітет заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Проте, президент МОК Томас Бах у січні 2023 року виступив за їхню участь в Олімпіаді-2024 в Парижі під нейтральним прапором. Для цього росіян та білорусів допустили на Азійські ігри, де вони зможуть отримати олімпійські ліцензії.29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.
- У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її "наклепами".
- 9 лютого Томас Бах заявив, що бойкот Ігор-2024 буде порушенням олімпійської хартії, а недопуск до змагань росіян та білорусів назвав дискримінацією.
- 20 лютого вимогу відсторонити атлетів з РФ та Білорусі від Олімпіади підтримали 34 країни.
- 21 лютого МОК назвав резолюцію Європарламенту з вимогою відсторонити росіян та білорусів від міжнародних змагань такою, що суперечить місії Олімпійських ігор.
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