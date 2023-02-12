Бахмут переходить на пропускну систему, - командир "Мадяр"
З понеділка, 13 лютого, цивільні особи та преса зможуть в'їжджати до Бахмуту лише за спецперепустками
Про це повідомив командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Роберт Бровді (позивний "Мадяр").
Він зазначив, що це необхідно аби не наражати на небезпеку цивільних.
"Відзавтра закриють доступ цивільних осіб до Бахмуту. Важко бути убезпеченим від того, що диверсійні групи ворога проникають у місто і наражають на небезпеку навіть волонтерів, що сюди їдуть допомогти місцевим", - прокоментував він.
"Мадяр" зазначив, що військові й надалі привозитимуть допомогу місцевим, що лишаються у місті, аби не наражати на небезпеку цивільних та волонтерів, що завозять "гуманітарку" та інші речі першої потреби.
"Вважаю цю заборону потрібною, бо тут не спокійно. Ситуація контрольована, але вона контрольована військовими й бути впевненими за безпеку кожного цивільного немає можливості, тож з розумінням до цього віднесіться", - додав він.
- За минулу добу окупанти на Бахмутському напрямку втратили 5 танків Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" та дві САУ "Піон".
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