Росіяни втратили 5 танків Т-72, бронеавтомобіль, міномет та дві артилерійські установки: Череватий про ситуацію на Бахмутському напрямку
За минулу добу окупанти на Бахмутському напрямку втратили 5 танків Т-72, один бронеавтомобіль "Тигр", міномет "Тюльпан" та дві САУ "Піон"
Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Він розповів, що Бахмутський напрямок залишається головним напрямком удару ворога. Череватий зазначив, що за добу окупанти 167 разів завдали ударів різними типами ствольної реактивної артилерії по всьому Бахмутському відрізку фронту.
"Відбулося 41 боєзіткнення, в ході якого ворог втратив 212 військовослужбовців вбитими й 315 пораненими. В районі самого Бахмута відбулося 48 обстрілів і 19 боєзіткнень. Бої велися також в районі Торського, Федорівки, Іванівського та Часового Яру", - розповів речник.
Також, гарячими лишаються Лиманський напрямок та Луганщина. Череватий заявив, що вже багато днів поспіль ворог ставить "рекорди" по враженню артилерійським вогнем на цій ділянці фронту.
"Цієї доби було 424 обстріли різними типами артилерії та 23 боєзіткнення. Також ворог втратив 69 вбитими та 126 пораненими", - розповів Череватий.
Речник підкреслив, що ці втрати ворога є відчутними.
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