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Війна з Росією: хроніка
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Інфографіка

За останні тижні РФ зазнала в Україні найбільших втрат з лютого 2022 року, - розвідка Британії

12 лютого, 2023 неділя
09:18
війна з Росією Окупанти

За останні два тижні росіяни зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільших втрат з першого тижня вторгнення в Україну.

"Генштаб ЗСУ регулярно оприлюднює щоденну статистику втрат росіян. Британська військова розвідка не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні. Середній показник за останні сім днів становив 824 жертви на день, що вчетверо перевищує показники за червень-липень 2022 року", - зазначили аналітики з Британії.  

Вони дійшли висновку, що зростання кількості втрат росіян, ймовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті, а прикладом цього є Вугледар і Бахмут. 

Інфографіка twitter.com/DefenceHQ



 
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