За добу ЗСУ ліквідували 900 військових РФ, 13 танків та 10 БПЛА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 137 780 військових, 3280 танків, 2007 БПЛА, 296 літаків та 286 гелікоптерів
Про це Генштаб поінформував на фейсбуці.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 137 780 (+900) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3280 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од,
- артилерійських систем – 2287 (+17) од,
- РСЗВ – 465 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
- літаків – 296 (+1) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 215 (+1).
- Нагадаємо, ранком Генштаб також звітував, що за добу 11 лютого ЗСУ завдали 33 удари по районах зосередження загарбників, збили Су-25 та безпілотники.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе