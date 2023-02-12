Про це звітував Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

За добу російська армія завдала по Україні 12 ракетних і 32 авіаційних удари, також здійснила понад 90 обстрілів з РСЗВ

Росіяни надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Так, ворог активно використовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів по позиціях ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БПЛА "Шахед-136" - 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - поінформували в Генштабі.

ЗСУ ударили завдали 33 удари по районах зосередження загарбників, збили Су-25 та безпілотники

Упродовж доби Сили оборони відбили атаки росіян в районах Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Торського, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Часового Яра, Первомайського, Побєди, Мар’їнки і Вугледара Донецької області.

Тоді ж українська авіація завдала 19 ударів по районах концентрації окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Також наші захисники збили літак Су-25 та БПЛА типу "Орлан". Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження живої сили противника та зенітно-ракетний комплекс", - ствердили військові.

Окупанти на Херсонщині відбирають житло в місцевих мешканців

"Місцева адміністрація" у Брилівці та Новокиївці в тимчасово окупованій частині Херсонської області веде спроби "привласнити" помешкання місцевих жителів.

"Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - зазначили в пресслужбі.

Ситуація за напрямками

Зазначається, що фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

Під ворожими обстрілами опинилися понад 20 міст і сіл, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове і Волфине на Сумщині та Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Зокрема росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Гатища і Вовчанська.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстріляв з мінометів та артилерії більш як 25 районів населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Вишневе, Червонопопівка і Серебрянське лісництво на Луганщині. Також авіаційних ударів зазнали райони Червонопопівки, Житлівки і Діброва на Луганщині та Григорівки і Спірного на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від танкових, мінометних та артилерійських постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Залізнянське, Красна Гора, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. Усього атаковані понад 25 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках танкового, мінометного та артилерійського вогневого ураження зазнали райони 25 населених пунктів, серед них: Калинове, Орлівка, Сєверне, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка і Новосілка. Також авіаудари зафіксовано неподалік Авдіївки, Веселого, Невельського та Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку під вогнем опинилися Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Магдалинівка і Степногірськ на Запоріжжі. Зокрема ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Кам’янського.

На Херсонському напрямку від російської артилерії постраждали передмістя та сам Херсон, а також райони понад 30 інших міст і сіл, включаючи Гаврилівку, Милове, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Придніпровське та Станіслав Херсонської області. Так, ще окупанти завдали авіаудар в районі Зимівника.