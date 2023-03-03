Бахмут виконав свої задачі, ми можемо відійти, - військовий експерт Грабський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Військовий експерт прокоментував ймовірність відходу українських військ від Бахмута.

"Відхід від Бахмута виключати не можна, це цілком ймовірно. Якщо об'єктивно підходити до ситуації, яка склалася з виходом противника у район населеного пункту Хромове, то проблеми постачання наших підрозділів, що тримають Бахмут, значно виросли. Противник так само здійснює тиск на наші позиції на лівому березі річки Бахмутки, тобто у районі сільської забудови Бахмута. Розглядається питання, щоб звідти відійти. Здійснюється певне переміщення окремих підрозділів, що також свідчить про наші можливості перебудовувати бойові порядки для ведення ар'єргардних боїв", - пояснив полковник запасу.

Сергій Грабський зазначив, що південний фланг нашого угруповання тримається, однак постачання туди ускладнено.

"Ми можемо припустити, що може бути прийнято рішення про відхід з Бахмута. На мою суб'єктивну думку, Бахмут свої задачі виконав. Завдання вимірюється можливостями противника здійснювати певні дії. Якщо був ризик наступу ворога з інших напрямків, то задача Бахмута складалася, щоб цей ризик зменшити або унеможливити взагалі. Йдеться про виконання завдання, яке ставилося по зменшенню загрози, наприклад, для Києва, тобто зменшення можливості розгортання якихось бойових дій на нових напрямках або старих-нових напрямках, і цю задачу виконали. Противник зазнав таких втрат, які роблять неможливим зосередження його військ на інших напрямах. Ворог втягнувся у бойові дії, які обмежуються буквально п'ятьма напрямками саме на східному напрямі. Тобто ця важка битва з серйозними втратами з обох боків на Бахмутському напрямку унеможливила проведення наступальних операцій противника як на півдні, так і півночі. Ми можемо відійти від Бахмута, і по карті видно, що це сильно ситуацію не змінить", - зауважив військовий експерт.

Грабський висловив великі сумніви, що противник зможе виконати своє політичне замовлення - вийти на кордони Луганської та Донецької областей до 31 березня, це технічно неможливо.