Про це в ефірі Еспресо сказав командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

"Надійшла команда для деяких підрозділів вийти на ротацію на більш захищені рубежі. Наш підрозділ було виведено для перегрупування. Починаючи з ранку, дуже важка ситуація на всіх напрямках під'їзду до Бахмута", - розповів він.

За словами командира, від лінії зіткнення до ключової траси - 700 метрів.

"Це простріл з крупнокаліберного кулемета вже по трасі. Я не кажу про танкове і мінометне ураження. Ворог робить усе, щоб взяти місто в оперативне кільце, контролювати всі ключові траси. Інформація про те, що він береже сили не відповідає дійсності - вони кидають всі війська, вони атакують, щохвилини відбуваються спроби оточення та взяття території. Вони кидають всіх і все, не жалкуючи жодної людини", - підсумував Ярославський.