Є наказ для деяких підрозділів вийти з Бахмута на більш закріплені рубежі, - командир підрозділу ЗСУ
Надійшла команда для деяких підрозділів вийти з Бахмуту на ротацію на більш захищені рубежі
Про це в ефірі Еспресо сказав командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.
"Надійшла команда для деяких підрозділів вийти на ротацію на більш захищені рубежі. Наш підрозділ було виведено для перегрупування. Починаючи з ранку, дуже важка ситуація на всіх напрямках під'їзду до Бахмута", - розповів він.
За словами командира, від лінії зіткнення до ключової траси - 700 метрів.
"Це простріл з крупнокаліберного кулемета вже по трасі. Я не кажу про танкове і мінометне ураження. Ворог робить усе, щоб взяти місто в оперативне кільце, контролювати всі ключові траси. Інформація про те, що він береже сили не відповідає дійсності - вони кидають всі війська, вони атакують, щохвилини відбуваються спроби оточення та взяття території. Вони кидають всіх і все, не жалкуючи жодної людини", - підсумував Ярославський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.42
Купівля 38.42Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе