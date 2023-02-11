Бахмут, Вугледар, Мар'їнка. Залужний поспілкувався з Марком Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це повідомили 11 лютого в telegram-каналі головнокомандувача Збройних Сил України.
Зокрема зазначається, що Залужний проінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки РФ, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони та вкотре подякував за їхнє надання.
"Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", - зазначається в дописі.
Залужний додав, що під час розмови, вони також обговорили перебіг бойових дій. Зазначив, що найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак.
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"Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки. Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції й закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - додав головнокомандувач ЗСУ.
Окрім цього, він також наголосив, що запорука успіху на полі бою - ефективне вогневе ураження, що потребує відповідної кількості озброєння та боєприпасів.
"Подякував генералу Міллі за розуміння потреб Сил оборони для відсічі російської збройної агресії, значний персональний внесок у наближення нашої Перемоги і непохитну підтримку України", - йдеться у дописі.
- 20 січня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зазначив, що Україна може продовжувати свою оборону - за допомогою партнерів вона зможе проводити оборонні контрнаступальні операції у стратегічному та тактичному плані.
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