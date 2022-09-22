Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, перевозить 30 тис. тонн агропродукції.

Він прибуде до порту в Пакистані. Уже там судно розвантажать та переправлять зерно до Афганістану, який зараз потерпає від продовольчої кризи.

BC VANESSA - це одне з семи суден, які за сьогодні вивезли з українських портів 107,5 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Також це четвертий балкер, зафрахтований ВПП ООН.

Пізніше Мінінфраструктури показало процес завантаження судна.

У рамках роботи ВПП ООН з українських портів експортовано уже 120 тис. тонн пшениці, зокрема продовольча допомога направлена населенню Ефіопії, Ємену та Афганістану", - пишуть у Мінінфраструктури.

Зі старту "зернової ініціативи" до країн Африки, Європи та Азії експортували вже 4,38 млн тонн продовольства.

20 вересня балкер BC VANESSA зайшов до українського одеського порту.