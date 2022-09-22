Балкер BC VANESSA із 30 тис. тонн зерна на борту вирушив з українського порту до Афганістану
У четвер, 22 вересня, зафрахтоване ООН судно BC VANESSA вийшло з українського одеського порту
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
Балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, перевозить 30 тис. тонн агропродукції.
Він прибуде до порту в Пакистані. Уже там судно розвантажать та переправлять зерно до Афганістану, який зараз потерпає від продовольчої кризи.
BC VANESSA - це одне з семи суден, які за сьогодні вивезли з українських портів 107,5 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи. Також це четвертий балкер, зафрахтований ВПП ООН.
Пізніше Мінінфраструктури показало процес завантаження судна.
У рамках роботи ВПП ООН з українських портів експортовано уже 120 тис. тонн пшениці, зокрема продовольча допомога направлена населенню Ефіопії, Ємену та Афганістану", - пишуть у Мінінфраструктури.
Зі старту "зернової ініціативи" до країн Африки, Європи та Азії експортували вже 4,38 млн тонн продовольства.
- 20 вересня балкер BC VANESSA зайшов до українського одеського порту.
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