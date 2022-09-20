"Зернова ініціатива": до одеського порту зайшло четверте зафрахтоване ООН судно
До українського порту Одеса зайшов зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН балкер BC VANESSA
Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
На борт BC VANESSA буде завантажено 30 тис. тонн пшениці. Її доставлять до Афганістану, який зараз потерпає від продовольчої кризи.
До країн Африки у ході "зернової ініціативи" Україна вже транспортувала 0,65 млн тонн продовольства. Крім того, було ухвалене рішення відправити ще 50 тис. тонн зерна в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.
"Загалом, з початку реалізації Ініціативи українські порти залишили 169 суден з 3,9 млн тонн агропродукції", - зазначають у міністерстві.
- 18 вересня з українських портів вийшло 10 суден із продовольством.
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