Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

На борт BC VANESSA буде завантажено 30 тис. тонн пшениці. Її доставлять до Афганістану, який зараз потерпає від продовольчої кризи.

До країн Африки у ході "зернової ініціативи" Україна вже транспортувала 0,65 млн тонн продовольства. Крім того, було ухвалене рішення відправити ще 50 тис. тонн зерна в рамках гуманітарної допомоги населенню Ефіопії та Сомалі.

"Загалом, з початку реалізації Ініціативи українські порти залишили 169 суден з 3,9 млн тонн агропродукції", - зазначають у міністерстві.

18 вересня з українських портів вийшло 10 суден із продовольством.