Банк, створений за участі Китаю, припиняє роботу в Росії та Білорусі
Азіатський банк інфраструктурних інвестицій розірвав співпрацю з Росією та Білоруссю через війну в Україні
Про це йдеться у заяві банку, інформує Еспресо.TV.
"Оскільки в Україні розгортається війна, Азіатський банк інфраструктурних інвестицій (AIIB) висловлює свої думки та співчуття всім, хто постраждав. Наші серця звертаються до всіх, хто страждає", - сказано у документі.
AIIB наголошує, що є багатосторонньою організацією, створеною на основі міжнародного договору, і дотримання міжнародного права лежить в основі установи. Керівництво АБІІ вважає, що багатосторонність забезпечує найкращу основу для співпраці країн у розв'язанні спільних проблем та підтримці розвитку.
"Наш банк активно відстежує ситуацію та оцінює її вплив на діяльність АБІІ та економіки наших членів. Ми, керівництво, зробимо все можливе, щоб захистити фінансову цілісність АБІІ на тлі економічної та фінансової ситуації, що розвивається. За цих обставин і в інтересах Банку керівництво вирішило, що всі дії, пов’язані з Росією та Білоруссю, призупинені та переглянуті", - сказано у заяві банку.
Додамо, що АБІІ з обліковим капіталом $100 млрд створено з ініціативи Китаю для фінансування інфраструктурних проєктів країн регіону. Членами Азіатського банку інфраструктурних інвестицій є 57 країн. Китаю належить найбільша частка, що дає йому право вето. За даними російського Мінекономрозвитку, частка РФ у банку становить 6,5%.
- Нагадаємо, відключення від SWIFT торкнеться 70% банків Росії та 630 мільярдів доларів.
- ЄС та США ввели нові санкції та починають відключати Росію від SWIFT.
- Найбільші банки Китаю застосували санкції щодо Росії.
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