Банки третій квартал поспіль пом'якшують вимоги надання споживчих кредитів, - опитування НБУ
Банки третій квартал поспіль пом'якшують стандарти надання споживчих кредитів та іпотек у зв'язку з позитивними очікуваннями платоспроможності споживачів
Про це йдеться у результатах Опитування НБУ про умови банківського кредитування.
"Стандарти кредитування населення пом'якшуються третій квартал поспіль. За іпотечними кредитами - завдяки позитивним очікуванням перспектив ринку нерухомості. Для споживчих кредитів це пов'язано з позитивними очікуваннями платоспроможності споживачів та загальної економічної активності, а також із конкуренцією з іншими банками та небанківськими фінансовими установами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рівень схвалення заявок зріс переважно на споживчі кредити. Кожен п'ятий банк вважає боргове навантаження домогосподарств низьким.
Крім того, банки відзначили зростання попиту на бізнес-кредити впродовж квітня-червня. Найбільше попит зріс на позики малому та середньому підприємництву (МСП), гривневі та короткострокові депозити. Головними чинниками цього в регуляторі назвали зниження відсоткових ставок, потреба підприємств у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.
"Пом'якшень кредитних стандартів для бізнесу банки відзначають третій квартал поспіль і пояснюють це високим рівнем ліквідності, посиленням конкуренції з іншими банками, позитивними очікуваннями щодо загальної економічної активності та розвитку окремих галузей, насамперед для МСП", - зазначили в НБУ.
Третина банків відзначили у звітному періоді зростання рівня схвалення заявок внаслідок зниження відсоткових ставок, насамперед великим компаніям, а також через збільшення розміру позик.
В НБУ також додали, що у квітні-червні учасники опитування відзначили помірне зростання ризику ліквідності, кредитного та процентного ризиків.
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