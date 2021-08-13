Банки у першому півріччі збільшили іпотечне кредитування більше ніж у три рази, - НБУ
Банки у січні-червні 2021 року видали іпотечних кредитів на загальну суму 3,6 млрд грн, що у 3,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року
Про це повідомила пресслужба НБУ.
"Порівняно з першим півріччям минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли в 2,5 раза за кількістю договорів та в 3,4 рази у грошовому вимірі", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за даними регулятора, у січні-червні цього року банки видали 4 652 іпотечних кредити на загальну суму понад 3,6 млрд грн. Зокрема, за другий квартал було видано 2 839 кредитів на майже 2,3 млрд грн, а у червні - 955 іпотек на суму 774,6 млн грн.
У пресслужбі зазначили, що 90% від усіх наданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і в грошовому вимірі склали кредити на купівлю житла на вторинному ринку, а 90% усіх угод уклали п'ять найбільших банків.
За даними регулятора, середньозважена ефективна ставка іпотечного кредитування у червні склала 17,3% на первинному ринку і 13,2% - на вторинному. За другий квартал ставки знизилися відповідно на 0,1 в.п. та на 0,7 в.п.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.64
Купівля 26.64Продаж 26.86
-
EUR
Купівля 31.21Продаж 31.59
- Актуальне
- Важливе