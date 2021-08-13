Банки у першому півріччі збільшили іпотечне кредитування більше ніж у три рази, - НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.



"Порівняно з першим півріччям минулого року обсяги нового іпотечного кредитування зросли в 2,5 раза за кількістю договорів та в 3,4 рази у грошовому вимірі", - йдеться у повідомленні.



Загалом, за даними регулятора, у січні-червні цього року банки видали 4 652 іпотечних кредити на загальну суму понад 3,6 млрд грн. Зокрема, за другий квартал було видано 2 839 кредитів на майже 2,3 млрд грн, а у червні - 955 іпотек на суму 774,6 млн грн.



У пресслужбі зазначили, що 90% від усіх наданих іпотечних кредитів як за кількістю договорів, так і в грошовому вимірі склали кредити на купівлю житла на вторинному ринку, а 90% усіх угод уклали п'ять найбільших банків.



За даними регулятора, середньозважена ефективна ставка іпотечного кредитування у червні склала 17,3% на первинному ринку і 13,2% - на вторинному. За другий квартал ставки знизилися відповідно на 0,1 в.п. та на 0,7 в.п.

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