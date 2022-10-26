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OPINION

"Банзай-атаки" - сценарій російських поразок

Юрій Бутусов
26 жовтня, 2022 середа
12:02
Погляд Юрій Бутусов

Причини українських перемог були обумовлені не слабкістю та панікою у росіян, а комплексними рішеннями з нашого боку

Ситуація на фронті інколи викликає у деяких впливових людей бачення, що ніби російські війська повністю деморалізовані, що їх треба просто підштовхнути, і ворог посиплеться. Тому треба передусім швидкість рішень, тому навіть анонсують конкретні терміни перемог на конкретних ділянках фронту. Таке бачення виникає, на мій погляд, тому що у нас відсутня практика НАТО по післяопераційному аналізу результатів бойових дій.

Якщо навіть подивитись на карту наших битв, послухати інтерв'ю наших героїв, допити полонених, то причини українських перемог були обумовлені не слабкістю та панікою у росіян, а комплексними рішеннями з нашого боку

Очевидно, що якщо навіть подивитись на карту наших битв, послухати інтерв'ю наших героїв, допити полонених, то причини українських перемог були обумовлені не слабкістю та панікою у росіян, а комплексними рішеннями з нашого боку:

а) українське вище командування діяло раптово для ворога, створювало перевагу на критично важливих ділянках фронту, та довіряло командирам частин самостійні дії в рамках плану;

б) українські комбриги та комбати в бою перегравали ворога тактично, діяли ініціативно, інтелектуально гнучко, брали на себе відповідальність за результат;

в) українські бійці мали якісних командирів ланки відділення-рота на полі бою, мали свободу маневру та відпрацьовану взаємодію, що дозволяло виконувати завдання навіть попри значні втрати;

г) наші війська були добре обізнані з обставинами, була виявлена більшість вогневих засобів ворога, що дозволяло або знищити противника, або правильно розрахувати маневр;

д) на ділянці атаки зосереджувались засоби ураження, достатні для знищення або придушування вузлових осередків спротиву, командних пунктів та логістичних центрів.

Досягнення переваги у боєздатності під час бою — це комплексна робота, спільна робота усіх командирів, а не когось одного. Боєздатність — це не шеврон та не погон

Як назвати усі ці фактори разом? Боєздатність військ. Я б дав таке визначення:

Боєздатність — це перевага військ у швидкості рішень та ефективності дій на визначеній ділянці у визначений час, яка досягається в усіх ланках через підготовку, забезпечення та застосування згідно з умовами бою.

Якщо нема часу на планування, бо треба швидко вдарити, якщо хтось кричить "вперед-вперед", замість ретельної підготовки та аналізу ситуації, якщо замість довіри до командирів, усіх хто висловлює свою думку посилати матом, то це буде російська армія, бо саме ці питання призвели до розгрому російської армії. Досягнення переваги у боєздатності під час бою — це комплексна робота, спільна робота усіх командирів, а не когось одного. Боєздатність — це не шеврон та не погон.

Ми маємо перегравати ворога інтелектуально, а "банзай-атаки" та "героїчні рейди", які плануються з розрахунку, що ворог перелякається, покидає зброю та заздалегідь не здатен до якихось контрдій — це шлях до повторення російських поразок. Шлях перемоги — це шлях аналізу та правильних висновків із власних дій.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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Юрій Бутусов
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