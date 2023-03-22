Про це заявив у коментарі CNN керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За словами чиновника, ділянка дороги, яку використовує мирне населення для евакуації, перебуває під постійним вогневим ураженням ворога.

"Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь", - сказав Барабаш.

Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей. Проте в місті залишаються ще близько 2 тис. цивільних, серед них - шестеро дітей.

"Одну дитину евакуювали у вівторок, ще одну влада планує евакуювати в середу", - розповів Барабаш.