Росіяни обстрілюють дорогу, якою цивільні евакуюються з Авдіївки, - МВА
Росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста
Про це заявив у коментарі CNN керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
За словами чиновника, ділянка дороги, яку використовує мирне населення для евакуації, перебуває під постійним вогневим ураженням ворога.
"Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь", - сказав Барабаш.
Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей. Проте в місті залишаються ще близько 2 тис. цивільних, серед них - шестеро дітей.
"Одну дитину евакуювали у вівторок, ще одну влада планує евакуювати в середу", - розповів Барабаш.
- Раніше уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.
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