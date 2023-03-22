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Росіяни обстрілюють дорогу, якою цивільні евакуюються з Авдіївки, - МВА

22 березня, 2023 середа
17:17
війна з Росією Авдіївка

Росіяни обстрілюють дорогу з Авдіївки, яку мирні жителі використовують для евакуації з прифронтового міста

Про це заявив у коментарі CNN керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За словами чиновника, ділянка дороги, яку використовує мирне населення для евакуації, перебуває під постійним вогневим ураженням ворога.

"Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста - це "дорога смерті", ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь", - сказав Барабаш.

Попри це за останні три тижні з міста вдалося вивезти 180 людей. Проте в місті залишаються ще близько 2 тис. цивільних, серед них - шестеро дітей.

"Одну дитину евакуювали у вівторок, ще одну влада планує евакуювати в середу", - розповів Барабаш.

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Авдіївка
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