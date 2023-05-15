"Барселона" достроково виграла чемпіонат Іспанії з футболу
"Барселона" перемогла "Еспаньйол" у 34-му турі Ла Ліги та достроково стала чемпіоном Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
14 травня у каталонському дербі дубль за "Барсу" зробив Роберт Левандовські, по голу забили Алехандро Бальде та Жюль Кунде. "Еспаньйол" відповів м'ячами Хаві Пуадо та Хоселу.
"Барселона" перемогла 4:2, набрала 85 очок та за чотири тури до завершення турніру виграла чемпіона Іспанії. Команда Хаві випереджає найближчого переслідувача - "Реал" - на 14 пунктів. "Еспаньйол" з 31 балом йде на передостанньому - 19-му місці.
"Барса" здобула титул після чотирирічної перерви. Загалом для клубу це 27-ма перемога в чемпіонаті Іспанії.
Чемпіонат Іспанії
34-й тур
14 травня
"Еспаньйол" - "Барселона" 2:4
Голи: Пуадо, 73, Хосело, 90+2 - Левандовські, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53
- 10 травня стало відомо, що капітан "Барселони" Серхіо Бускетс ухвалив рішення покинути клуб.
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