Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт У "Барселоні" вирішили розпрощатись з легендою клубу

У "Барселоні" вирішили розпрощатись з легендою клубу

10 травня, 2023 середа
03:55
Спорт Серхіо Бускетс

Капітан іспанської "Барселони" Серхіо Бускетс ухвалив рішення покинути клуб

Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер і журналіст Луїс Рохо.

За інформацією джерела, 30 червня цього року Серхіо Бускетс покине "Барселону". Сторони не домовились стосовно нового контракту.

34-річний Серхіо Бускетс є вихованцем "Барселони". Всю дорослу кар’єру опорний півзахисник провів саме в цій команді. Загалом іспанець зіграв 719 матчів, забив 18 голів і віддав 45 асистів.

Бускетс тричі вигравав Лігу чемпіонів і 8 разів брав Ла Лігу. Також є чемпіоном світу та Європи.

Зараз Серхіо Бускетс є капітаном "Барси".

футбол
Іспанія
Барселона
Читайте також:
Ерлінг Холанд та Давид Алаба (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
9 травня, 2023 вiвторок
"Реал" - "Манчестер Сіті" 1:1: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
технології
9 травня, 2023 вiвторок
Усі технології, які створювалися в Україні, опинилися в Китаї, - доктор технічних наук Лось
Путін на військовому параді у Москві
9 травня, 2023 вiвторок
В ISW пояснили, що означає приїзд лідерів сусідніх держав на парад до Путіна
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 40.82
    Продаж 41.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
10 травня
04:59
Ілон Маск
Ілон Маск застеріг, що не можна довіряти месенджеру WhatsApp
04:36
Президент України Володимир Зеленський
Данілов: Зеленський ще не затвердив остаточні плани контрнаступу ЗСУ
02:27
Пожежа
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загорілись приватні будинки
01:39
Роберт де Ніро
Роберт Де Ніро усьоме став батьком. Йому 79 років
01:25
Ліонель Мессі
Батько Мессі спростував інформацію про трансфер сина у Саудівську Аравію
01:15
Реджеп Тайїп Ердоган
Вибори у Туреччині: Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців
00:51
Хосеп Гвардіола та Жозе Моурінью
Goal оголосив рейтинг найкращих футбольних тренерів XXI століття
00:24
Євробачення-2023
Євробачення-2023: визначились перші фіналісти пісенного конкурсу
00:12
Володимир Путін на параді 9 травня
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 травня
00:11
Ентоні Блінкен
Блінкен: Україна має все необхідне для повернення територій, захоплених РФ за час повномасштабної війни
2023, вiвторок
9 травня
23:55
Вінісіус (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
"Реал" і "Ман Сіті" зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:55
Ерлінг Холанд та Давид Алаба (ліворуч), Реал - Манчестер Сіті
"Реал" - "Манчестер Сіті" 1:1: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
23:54
американські системи ППО Patriot
Пентагон підтвердив, що Україна збила російський "Кинджал" системою Patriot
23:28
Берлін, 9 травня 2023
У Берліні поліція змусила пропутінських байкерів здати російську символіку, яку вони розгорнули попри заборону
22:21
Е. Джин Керролл та Дональд Трамп
Суд визнав Трампа винним у спробі зґвалтування письменниці Джин Керролл
21:49
Арман Солдін
Поблизу Бахмута від російського обстрілу загинув журналіст агентства AFP Арман Солдін
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Блідий парад у Москві, ракети на 300 км для ЗСУ, новий пакет військової допомоги перед контрнаступом. Світові ЗМІ про Україну 9 травня
21:40
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сьогоднішнє "побєдобєсіє" Росії - це парад повних поразок. Колонка Сергія Згурця
21:34
ФБР
ФБР ліквідувало мережу шкідливих програм Snake, які використовує ФСБ РФ
21:21
ПВК Вагнер
Парламент Франції одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією
21:11
Компанія Philips
Компанія Philips продовжить поставки лікарняного обладнання до Росії, - Reuters
20:57
ракетний удар по Куп'янську, обстріл
Росія завдала ракетного удару по Куп'янську на Харківщині: три людини постраждали, є руйнування
20:42
Світовий банк
В Україні почала роботу місія технічної допомоги Світового банку
20:35
Єнс Столтенберг
Всі країни НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг
20:15
Оновлено
Лукашенко пропустив сніданок у Путіна і в супроводі швидкої терміново вилетів у Мінськ, - ЗМІ
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 440 дня війни: Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні, а Пригожин скаржиться, що ЗСУ рвуть фланги у районі Бахмута
20:00
OPINION
Володимир Єрмоленко
Чи можлива абсолютна єдність
19:55
Денис Шмигаль
Україна має амбітну ціль бути готовою до вступу в ЄС через два роки, - Шмигаль
19:52
солодкі газовані напої, лимонад
У МОЗ розповіли, чому важливо запровадити акциз на солодкі газовані напої в Україні
19:47
росія ядерна зброя
У США не бачать ознак активізації ядерних сил Росії, - CNN
19:28
Зеленський та Урсула фон дер Ляйнен
Зеленський та фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ
19:21
парад побєди в росії 09.05.2023
Парад у Москві показав проблеми Росії в забезпеченні своїх військ, - NYT
19:16
маршрутка
Без музики в автобусах і таксі: уряд змінив правила перевезення пасажирів
19:13
Rheinmetall
Танки, системи ППО і боєприпаси: Rheinmetall планує створити в Україні потужності для виробництва зброї
19:06
обстріл
Окупанти за день завдали по Україні 20 ракетних та 30 авіаційних ударів, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
призов, ЗСУ, присяга
Нардеп Цимбалюк пояснив, навіщо потрібне зниження призовного віку під час воєнного стану
18:58
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупаційна адміністрація на Запоріжжі готує чергову хвилю депортації під прикриттям "евакуації"
18:55
російський бойовий літак Су-24
У Новосибірську російські партизани спалили бойовий літак Су-24
18:52
Кабмін розширив перелік об'єктів критичної інфраструктури
18:40
Ексклюзив
Михайло Цимбалюк
Головне, щоб через це у державі не настала інфляція, — нардеп Цимбалюк про виплати військовим
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV