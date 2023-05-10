У "Барселоні" вирішили розпрощатись з легендою клубу

Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер і журналіст Луїс Рохо.

За інформацією джерела, 30 червня цього року Серхіо Бускетс покине "Барселону". Сторони не домовились стосовно нового контракту.

34-річний Серхіо Бускетс є вихованцем "Барселони". Всю дорослу кар’єру опорний півзахисник провів саме в цій команді. Загалом іспанець зіграв 719 матчів, забив 18 голів і віддав 45 асистів.

Бускетс тричі вигравав Лігу чемпіонів і 8 разів брав Ла Лігу. Також є чемпіоном світу та Європи.

Зараз Серхіо Бускетс є капітаном "Барси".