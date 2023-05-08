Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo



З 1 липня у контракті Дембеле з'явиться пункт, який дозволить йому піти за 50 мільйонів євро. За даними видання, Дембеле може замінити Садіо Мане, якого мають намір продати. Обмін гравцями може бути варіантом.

24 березня керівництво мюнхенської "Баварії" прийняло рішення звільнити головного тренера Юліана Нагельсманна та призначити Томаса Тухеля новим тренером