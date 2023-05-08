Томас Тухель попросив босів "Баварії" підписати цього літа Усмана Дембеле, - Mundo Deportivo
Вінгер "Барселони" Усмана Дембеле влітку може перейти до німецької "Баварії"
Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo
З 1 липня у контракті Дембеле з'явиться пункт, який дозволить йому піти за 50 мільйонів євро. За даними видання, Дембеле може замінити Садіо Мане, якого мають намір продати. Обмін гравцями може бути варіантом.
- 24 березня керівництво мюнхенської "Баварії" прийняло рішення звільнити головного тренера Юліана Нагельсманна та призначити Томаса Тухеля новим тренером
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