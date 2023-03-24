"Баварія" погнала головного тренера і назвала ім'я нового

Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".

Після консультації Олівера Кана та Хасана Саліхаміджича з президентом клубу Гербертом Хайнером було прийнято рішення про припинення співпраці з головним тренером Юліаном Нагельсманном.

Колишній тренер ПСЖ та "Челсі" Томас Тухель замінить Нагельсманна на посаді головного тренера "Баварії". Німецький тренер підписав контракт до червня 2025 року.

35-річний Нагельсманн очолював "Баварію" з літа 2021 року. Тренер виграв Бундеслігу та два суперкубки Німеччини.

У цьому сезоні "Баварія" посідає друге місце після 25 матчів і відстає від дортмундської "Борусії" на 1 бал.