"Баварія" погнала головного тренера і назвала ім'я нового
Керівництво мюнхенської "Баварії" прийняло рішення звільнити головного тренера Юліана Нагельсманна
Про це повідомляє офіційний сайт "Баварії".
Після консультації Олівера Кана та Хасана Саліхаміджича з президентом клубу Гербертом Хайнером було прийнято рішення про припинення співпраці з головним тренером Юліаном Нагельсманном.
Колишній тренер ПСЖ та "Челсі" Томас Тухель замінить Нагельсманна на посаді головного тренера "Баварії". Німецький тренер підписав контракт до червня 2025 року.
35-річний Нагельсманн очолював "Баварію" з літа 2021 року. Тренер виграв Бундеслігу та два суперкубки Німеччини.
У цьому сезоні "Баварія" посідає друге місце після 25 матчів і відстає від дортмундської "Борусії" на 1 бал.
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