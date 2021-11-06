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"Барселона" не втримала перевагу в три м'ячі над "Сельтою" в чемпіонаті Іспанії

6 листопада, 2021 субота
20:45
Спорт Мемфіс Депай

У 13-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" зіграла внічию з "Сельтою"

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

"Барселона" вдало розпочала матч та забила три голи ще у першому таймі. Відзначилися Ансу Фаті, Серхіо Бускетс та Мемфіс Депай. 

Але по перерві каталонці розгубили перевагу та були вимушені задовольнитися нічиєю. Забили Ноліто та Яго Аспас, який зробив дубль, а другий гол відправив у ворота в компенсований арбітром час на 90+6 хвилині. 

Матч завершився внічию 3:3. "Барселона" з 17 очками залишилася на дев'ятій позиції. "Сельта" має 12 пунктів та йде 14-ю. 

Матч проти "Сельти" став останнім для Серхіо Бархуана у статусі виконувача обов'язків головного тренера каталонців. Сьогодні "Барсу" очолив Хаві, який замінить нідерландця Рональда Кумана на постійній основі. 

Чемпіонат Іспанії

13-й тур 

6 листопада

"Сельта" - "Барселона" 3:3

Голи: Аспас, 52, 90+6, Ноліто, 74 - Фаті, 5, Бускетс, 18, Депай, 34  

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футбол
Барселона
Хаві
чемпіонат Іспанії
Сельта
Рональд Куман
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