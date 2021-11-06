"Барселона" не втримала перевагу в три м'ячі над "Сельтою" в чемпіонаті Іспанії
У 13-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" зіграла внічию з "Сельтою"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Барселона" вдало розпочала матч та забила три голи ще у першому таймі. Відзначилися Ансу Фаті, Серхіо Бускетс та Мемфіс Депай.
Але по перерві каталонці розгубили перевагу та були вимушені задовольнитися нічиєю. Забили Ноліто та Яго Аспас, який зробив дубль, а другий гол відправив у ворота в компенсований арбітром час на 90+6 хвилині.
Матч завершився внічию 3:3. "Барселона" з 17 очками залишилася на дев'ятій позиції. "Сельта" має 12 пунктів та йде 14-ю.
Матч проти "Сельти" став останнім для Серхіо Бархуана у статусі виконувача обов'язків головного тренера каталонців. Сьогодні "Барсу" очолив Хаві, який замінить нідерландця Рональда Кумана на постійній основі.
Чемпіонат Іспанії
13-й тур
6 листопада
"Сельта" - "Барселона" 3:3
Голи: Аспас, 52, 90+6, Ноліто, 74 - Фаті, 5, Бускетс, 18, Депай, 34
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
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